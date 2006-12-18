«Ливерпуль» сыграет с «Баварией» в ЛЧ, «Зенит» с «Фенербахче» в ЛЕ, Глушаков в полиции, новый защитник в «Спартаке» и другие новости утра

1. Полиция допросила Глушакова из-за угроз жене, против Дениса могут открыть уголовное дело. Правда, «никто не настаивает на тюрьме».

2. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «ПСЖ» встретится с «МЮ», «Атлетико» сразится с «Ювентусом» и другие пары. Спойлер: «Барселоне» и «Реалу» повезло.

3. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» попал на «Фенербахче», «Краснодару» выпал «Байер», «Арсенал» против БАТЭ и остальные пары.

4. «Спартак» купил левого защитника Айртона. 21-летнего бразильца клуб и Кононов выбирали из пяти кандидатов.

5. КХЛ. Доус первым набрал 50 очков в сезоне, «Ак Барс» победил «Автомобилист», «Нефтехимик» перебросал «Трактор» – 37:9, но проиграл и другие итоги дня.

6. В НХЛ «Коламбус» обыграл «Вегас» с минимальным счетом, у Бобровского первый сухой матч в сезоне. «Питтсбург» уступил «Анахайму», несмотря на гол Малкина. Все результаты дня – здесь.

7. Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ. У него 7 шайб в трех матчах, включая два подряд хет-трика.

8. Бабиков и Поварницын выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место. Скандал спустили на тормозах?

9. Геркус может уйти из «Локомотива» (его заменит Василий Кикнадзе) до конца года и занять пост в РПЛ. Например, главы лиги при президенте РФС Дюкове. Тогда «Петербург будет контролировать и хоккей, и футбол. Монополия. Мощно.

10. В НБА «Хьюстон» обыграл «Юту» за счет 47 очков Хардена, «Сан-Антонио» разгромил «Филадельфию» и другие результаты.

11. Контракты. «Краснодар» расторг соглашение с Окриашвили. «МЮ» активировал опцию продления договора Марсьяля на год. Ибрагимович – МЛС: «Я с тобой еще не закончил».

12. Защитник «Аякса» де Лигт выиграл награду Golden Boy-2018. Теперь цена на него вырастет еще больше.

13. Старейший в мире клуб «Шеффилд» проведет серию матчей в России и сыграет с «Торпедо».

14. Британцы сообщают, что Шумахер не прикован к постели, но получает ежедневную медицинскую помощь.

15. Фан-клуб «Спартака» провел турниры в Сирии для детей погибших сирийских военных.

16. Никто из дисквалифицированных за допинг россиян не вернул медали в МОК за последний год.

Цитаты дня:

Антон Шипулин: «После разговора с полицией пришло осознание, что опять начались политические игры»

Кононов о фанатах: «Глушаков важен для меня. Никто не в праве вмешиваться в дела клуба»

Брайан Орсер: «У Медведевой все будет прекрасно, но быстро ничего не делается»

Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев полезны обществу на поле, а не за решеткой»