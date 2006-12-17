«Бизнес Online»: Геркус уйдет из «Локомотива» до конца года и займет пост в РПЛ

Илья Геркус до конца этого года покинет пост генерального директора «Локомотива», сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, в следующем году он может занять пост в руководстве РПЛ.
Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году. За эти два года «Локомотив» стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.
Летом 2018-го после утверждения нового устава клуба должность «президент» была переименована в «генеральный директор».
Ранее Геркус уже работал в РПЛ – был советником президента лиги Сергея Прядкина.
А до этого он был заместителем генерального директора по экономике и финансам в «Зените», потом заместителем по стратегическому развитию клуба.