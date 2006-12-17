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    «Бизнес Online»: Геркус уйдет из «Локомотива» до конца года и займет пост в РПЛ

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Организация РПЛ отставки Илья Геркус Футбол

    Илья Геркус до конца этого года покинет пост генерального директора «Локомотива», сообщает «Бизнес Online». 

    По информации источника, в следующем году он может занять пост в руководстве РПЛ.

    Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году. За эти два года «Локомотив» стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. 

    Летом 2018-го после утверждения нового устава клуба должность «президент» была переименована в «генеральный директор».

    Ранее Геркус уже работал в РПЛ – был советником президента лиги Сергея Прядкина.

    А до этого он был заместителем генерального директора по экономике и финансам в «Зените», потом заместителем по стратегическому развитию клуба.

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