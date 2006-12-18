Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей. В Хьюстоне сойдутся ведущие борьбу за попадание в плей-офф «Рокетс» и «Джаз».

Идущий 10-м на Западе примет представителя Топ-4 Востока «Филадельфию».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.