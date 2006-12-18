Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. В Хьюстоне сойдутся ведущие борьбу за попадание в плей-офф «Рокетс» и «Джаз».
Идущий 10-м на Западе «Сан-Антонио» примет представителя Топ-4 Востока «Филадельфию».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.