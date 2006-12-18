Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Хьюстон» – «Юта», «Сан-Антонио» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Детройт Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Милуоки Миннесота Нью-Йорк Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. В Хьюстоне сойдутся ведущие борьбу за попадание в плей-офф «Рокетс» и «Джаз».

    Идущий 10-м на Западе «Сан-Антонио» примет представителя Топ-4 Востока «Филадельфию».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Милуоки
    Дата проведения
    18 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Финикс
    Дата проведения
    18 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Чикаго
    Дата проведения
    18 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Юта
    Дата проведения
    18 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Сакраменто
    Дата проведения
    18 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Филадельфия
    Дата проведения
    18 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Портленд
    Дата проведения
    18 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Мемфис
    Дата проведения
    18 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться