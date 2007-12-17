За последний год никто из дисквалифицированных за допинг россиян не вернул медали в МОК

За последний год ни один из дисквалифицированных за допинг российских спортсменов не вернул медали в Международный олимпийский комитет ( ).

Последней осенью 2017 года медаль вернула прыгунья в высоту Анна Чичерова.

«Международный олимпийский комитет ( ) направил в адрес Олимпийского комитета России письмо с требованием возврата медалей всех дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил участников летних и зимних Олимпийских игр.

И приложил перечень с фамилиями. Мы должны до 24 декабря оповестить федерации, что уже нами сделано, а также предпринять все меры для содействия в возврате наградю

Вернул ли кто-то медали с осени 2017 года? Такого не было», – рассказала начальник правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

Среди наказанных за нарушение антидопинговых правил спортсменов, которые не вернули награды, легкоатлеты Мария Савинова, Татьяна Лысенко, Евгения Колодко, Мария Абакумова, Татьяна Лебедева и другие, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев, Надежда Евстюхина, Марина Шаинова, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная и другие.