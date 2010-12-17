Daily Mail: Шумахер не прикован к постели, но получает ежедневную медицинскую помощь

Обозреватель Daily Mail Джонатан Макэвой рассказал о состоянии .

Согласно источникам издания, в данный момент Шумахер не прикован к постели и ему не требуется пользоваться аппаратом искусственного дыхания.

При этом считается, что Шумахер все равно получает ежедневную медицинскую помощь.

На медицинское обслуживание семья Шумахера еженедельно тратит чуть более 50 000 фунтов.

Также в немецкой прессе недавно появилась информация о том, что врачи в обстановке строжайшей секретности готовят Шумахера к перевозке в одну из клиник в Далласе, штат Техас, специализирующуюся на лечении черепно-мозговых травм.

«Всегда чувствовал, что недостаточно хорош». Последнее интервью Михаэля Шумахера не публиковали пять лет