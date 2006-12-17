Лига Европы. «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала. Начало жеребьевки – в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Команды разбиты на две корзины: 12 победителей групп и 4 лучших клуба, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных.
Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися 4 клубами, финишировавшими третьими на групповом этапе ЛЧ. Сеяные команды ответный матч проводят дома.
Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.
Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.
Сеяные
Арсенал (Англия)
Айнтрахт (Германия)
Байер (Германия)
Бенфика (Португалия)*
Бетис (Испания)
Валенсия (Испания)*
Вильярреал (Испания)
Генк (Бельгия)
Динамо Загреб (Хорватия)
Динамо Киев (Украина)
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
ЗЕНИТ (Россия)
Интер (Италия)*
Наполи (Италия)*
Севилья (Испания)
Челси (Англия)
Несеяные
БАТЭ (Беларусь)
Брюгге (Бельгия)*
Виктория Пльзень (Чехия)*
Галатасарай (Турция)*
КРАСНОДАР (Россия)
Лацио (Италия)
Мальме (Швеция)
Олимпиакос (Греция)
Рапид (Австрия)
Ренн (Франция)
Селтик (Шотландия)
Славия (Чехия)
Спортинг (Португалия)
Фенербахче (Турция)
Цюрих (Швейцария)
Шахтер (Украина)*
*Перешли из Лиги чемпионов.
Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные – 21 февраля.
Финальный матч состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».