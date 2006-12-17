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    Лига Европы. «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала. Начало жеребьевки – в 15:00

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    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

    Команды разбиты на две корзины: 12 победителей групп и 4 лучших клуба, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных.

    Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися 4 клубами, финишировавшими третьими на групповом этапе ЛЧ. Сеяные команды ответный матч проводят дома.

    Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

    Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

    Сеяные

    Арсенал (Англия)

    Айнтрахт (Германия)

    Байер (Германия)

    Бенфика (Португалия)*

    Бетис (Испания)

    Валенсия (Испания)*

    Вильярреал (Испания)

    Генк (Бельгия)

    Динамо Загреб (Хорватия)

    Динамо Киев (Украина)

    Ред Булл Зальцбург (Австрия)

    ЗЕНИТ (Россия)

    Интер (Италия)*

    Наполи (Италия)*

    Севилья (Испания)

    Челси (Англия)

     

    Несеяные

    БАТЭ (Беларусь)

    Брюгге (Бельгия)*

    Виктория Пльзень (Чехия)*

    Галатасарай (Турция)*

    КРАСНОДАР (Россия)

    Лацио (Италия)

    Мальме (Швеция)

    Олимпиакос (Греция)

    Рапид (Австрия)

    Ренн (Франция)

    Селтик (Шотландия)

    Славия (Чехия)

    Спортинг (Португалия)

    Фенербахче (Турция)

    Цюрих (Швейцария)

    Шахтер (Украина)*

    *Перешли из Лиги чемпионов.

    Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные – 21 февраля.

    Финальный матч состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

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