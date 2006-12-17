Лига Европы. «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала. Начало жеребьевки – в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Команды разбиты на две корзины: 12 победителей групп и 4 лучших клуба, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных.

Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися 4 клубами, финишировавшими третьими на групповом этапе ЛЧ. Сеяные команды ответный матч проводят дома.

Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

Сеяные

Арсенал (Англия)

Айнтрахт (Германия)

Байер (Германия)

Бенфика (Португалия)*

Бетис (Испания)

Валенсия (Испания)*

Вильярреал (Испания)

Генк (Бельгия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Динамо Киев (Украина)

Ред Булл Зальцбург (Австрия)

ЗЕНИТ (Россия)

Интер (Италия)*

Наполи (Италия)*

Севилья (Испания)

Челси (Англия)

Несеяные

БАТЭ (Беларусь)

Брюгге (Бельгия)*

Виктория Пльзень (Чехия)*

Галатасарай (Турция)*

КРАСНОДАР (Россия)

Лацио (Италия)

Мальме (Швеция)

Олимпиакос (Греция)

Рапид (Австрия)

Ренн (Франция)

Селтик (Шотландия)

Славия (Чехия)

Спортинг (Португалия)

Фенербахче (Турция)

Цюрих (Швейцария)

Шахтер (Украина)*

*Перешли из Лиги чемпионов.

Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные – 21 февраля.

Финальный матч состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».