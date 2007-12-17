Доус 1-м набрал 50 очков в сезоне КХЛ и в 7-й раз подряд забросил 20 шайб

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус забросил шайбу в ворота «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата .

Этот набранный балл стал для него 50-м в текущем сезоне. В активе Доуса стало 20 голов и 30 голевых передач.

Он первый игрок в нынешнем сезоне, который достиг 50-очковой отметки.

Помимо этого, Доус забрасывает как минимум 20 голов в седьмом сезоне подряд. Впервые в он сделал это в сезоне-2012/13.

Только в сезоне-2011/12 33-летний форвард не смог забросить 20 шайб – тогда на его счету было 16 голов.