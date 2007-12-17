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    Доус 1-м набрал 50 очков в сезоне КХЛ и в 7-й раз подряд забросил 20 шайб

    Теги Автомобилист Найджел Доус видео КХЛ Хоккей

    Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус забросил шайбу в ворота «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Этот набранный балл стал для него 50-м в текущем сезоне. В активе Доуса стало 20 голов и 30 голевых передач.

    Он первый игрок в нынешнем сезоне, который достиг 50-очковой отметки.

    Помимо этого, Доус забрасывает как минимум 20 голов в седьмом сезоне подряд. Впервые в КХЛ он сделал это в сезоне-2012/13.

    Только в сезоне-2011/12 33-летний форвард не смог забросить 20 шайб – тогда на его счету было 16 голов.

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