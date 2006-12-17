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    Старейший в мире клуб «Шеффилд» проведет серию матчей в России и сыграет с «Торпедо»

    Теги стадион им. Э.А. Стрельцова товарищеские матчи (клубы) Торпедо фото Шеффилд любительский футбол Д8 Англия Футбол

    Старейшая команда мира, «Шеффилд», приедет в Россию летом 2019-го года.

    Англичане рамках предсезонной подготовки проведут серию товарищеских матчей с российскими клубами.

    Первым их соперником станет московское «Торпедо».

    «Встреча, инициированная нашим клубом, состоится на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию черно-белых», – сообщили москвичи.

    Кроме того, клуб из ЛФК  – ФК КФ – заявил, что готовится встреча с «Шеффилдом».

    «Шеффилд» был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.

    «Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны, выступает в зоне «Центр» в первенстве ПФЛ и занимает первое место.

    Фото: сайт «Торпедо»

    «Шеффилд» – самый старый клуб в мире. 24 октября ему исполнился 161 год

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