Старейший в мире клуб «Шеффилд» проведет серию матчей в России и сыграет с «Торпедо»

Старейшая команда мира, , приедет в Россию летом 2019-го года.

Англичане рамках предсезонной подготовки проведут серию товарищеских матчей с российскими клубами.

Первым их соперником станет московское .

«Встреча, инициированная нашим клубом, состоится на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию черно-белых», – сообщили москвичи.

Кроме того, клуб из ЛФК – ФК КФ – заявил, что готовится встреча с .

был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.

«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны, выступает в зоне «Центр» в первенстве ПФЛ и занимает первое место.

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«Шеффилд» – самый старый клуб в мире. 24 октября ему исполнился 161 год