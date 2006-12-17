Полиция отпустила Глушакова. Уголовное дело могут возбудить в ближайшие дни

Полузащитник Денис Глушаков был отпущен из полиции после допроса, сообщает Mash.

Через несколько дней будет решен вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Управлении внутренних дел по Западному административному округу дал показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»

Глушаков общается с женой. Ребус на вечер