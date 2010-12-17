Кононов о фанатах: «Глушаков важен для меня. Никто не в праве вмешиваться в дела клуба»

Главный тренер Олег Кононов прокомментировал конфликт полузащитника с фанатами клуба.

– Игрок в опорной зоне всегда важен для меня, тем более игрок, который достаточно опытен и вдобавок капитан команды, к которому футболисты не только прислушиваются, но и слушают как на футбольном поле, так и в раздевалке. Денис очень хорошо работает.

У него сейчас очень сложный период в жизни. Понятно, что этот процесс для него очень болезненный, где есть проблемы вне футбольного поля.

Но что значит игрок, который полностью отдается клубу? В моем понимании, это тот, кто выходит на тренировки, минуя все свои проблемы, работает на все 100%, выходит на игру и играет ее, как последнюю. Глушаков делал все это в таком ключе.

Что будет дальше, не знаю. Все зависит от него в первую очередь. Я бы хотел, чтобы он прогрессировал дальше, работал на честь и благо клуба.

- Болельщики считают, что Глушакова не должно быть в команде. В «Спартаке» все поддерживают Дениса. Вам не кажется, что это какой-то перебор, когда люди начинают выбегать на поле и так далее?

– Безусловно, это перебор. Возможно, кто-то запутался из спартаковских болельщиков. Я уважаю всех, но есть определенная черта, которую нельзя переходить.

Игрок в первую очередь тогда полезен клубу, когда он приносит результат. И никто не в праве вмешиваться в дела клуба.

Понятно, что я ставлю его. Возможно, это определенным людям не нравится, но для меня важна сама составляющая игры. Я всегда смотрю на любого игрока – как он работает, отдается, делает результат. Любой, не только Глушаков.

Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Денисом, не повторилось и не было в следующем году», – сказал Кононов в программе «Тотальный футбол» на канале «Матч ТВ».