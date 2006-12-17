Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.

Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Победители групп

Бавария (Германия)

(Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

(Англия)

Порту (Португалия)

ПСЖ (Франция)

(Испания)

Ювентус (Италия)

Обладатели вторых мест

Атлетико (Испания)

(Голландия)

Ливерпуль (Англия)

Лион (Франция)

(Англия)

Рома (Италия)

Тоттенхэм (Англия)

Шальке (Германия)

Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».