Фан-клуб «Спартака» провел турниры в Сирии для детей погибших сирийских военных

Официальный фан-клуб провел гуманитарную акцию в Сирии.

Директор фан-клуба Валентин Коршунов рассказал о мероприятиях в Дамаске и Скальбии.

«Еще в марте Леониду Арнольдовичу Федуну пришло письмо от Центра примирения враждующих сторон в Сирии. В нем была просьба помочь детям.

Леонид Арнольдович посчитал, что нам это по силам, и дал соответствующее распоряжение. Согласование заняло много времени, и в ноябре мы наконец все реализовали.

Разумеется, наш клуб помогает детям не только в Сирии. В России около 40 детских домов, воспитанники которых ездят на наши матчи: клуб выделяет им билеты. Это, к примеру, детдома во Владимирской, Рязанской, Тверской областях.

В Дамаске мы провели турнир в школе для детей погибших сирийских военных. Там воспитывается примерно 600 ребят. Школу курирует Башар Асад, большая территория охраняется военными. Вручили детям кубки, медали, мячи, форму. А ребята в честь нашего приезда дали концерт.

Директор подарила памятную табличку от школы; уже передали ее в музей . Считаю, мы сделали хорошее дело.

Дети были в восторге, для них это действительно событие. Кстати, наш визит освещали ведущие сирийские СМИ и наш «Первый канал».

На следующий день вернулись на базу Хмеймим, сформировали еще два комплекта подарков. Всего из Москвы привезли 500 мячей и 1 000 комплектов формы.

Через день поехали в Скальбию. Это христианский городок. Раньше там жили 15 тысяч человек, а теперь население выросло до 35 тысяч с учетом беженцев. Там приняли всех: мусульман, католиков...

Скальбию несколько раз пытались взять террористы, но им дают отпор. Бандиты в двух километрах, в соседней деревне. Их постоянно видно. Четыре года назад подогнали к школе автомобиль со взрывчаткой и взорвали. Погибло около 80 учеников…

Там мы тоже провели турнир. Мэр города рассказала, как старается помогать детям в таких непростых условиях. Еще примерно сто детей собрал местный батюшка из православной церкви. Раздали ребятам комплекты подарков.

Буквально на следующий день после нашего визита в Скальбии снова начались боевые действия, террористы пошли на штурм», – сказал Коршунов.

Фото: сайт