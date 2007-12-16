Россия разгромила чехов на Кубке Первого канала, победы «Ман Сити», «Юве», «Баварии» и «Реала» и другие новости утра

1. Россия разгромила Чехию на Кубке Первого канала – 7:2. Сегодня в матче с финнами определится победитель турнира.

2. В АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1), «Тоттенхэм» одолел «Бернли» (1:0). «Сити» вновь первый, но у «Ливерпуля» матч в запасе.

3. Федерации биатлона Чехии, Канады, США и Швеции инициировали вопрос об отстранении сборной России от Кубка мира. IBU принял решение не отстранять российских биатлонистов. Посольство РФ в Австрии заявило, что никаких доказательств вины российских биатлонистов не представлено.

4. В Ла Лиге «Реал» одолел «Райо» (1:0) благодаря голу Карима Бензема и ворвался на третье место. Правда, «Севилья» еще не играла.

5. Фигурист Михаил Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем.

6. В НХЛ Александр Овечкин забил «Баффало» и установил новый личный рекорд по продолжительности результативной серии – 14 матчей. Все результаты дня – здесь.

7. Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл забег на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене, Екатерина Шихова стала третьей на дистанции 1500 м.

8. «Ювентус» выиграл у «Торино» благодаря голу Криштиану Роналду, одержав 7-ю победу подряд в серии А и набрав 46 очков. Это 11-й гол Роналду в чемпионате (он догнал Пентека) и 5000-й гол «Юве» в серии А. «Интер» победил «Удинезе», единственный гол с пенальти забил Мауро Икарди.

9. В биатлонных гонках преследования наши спортсмены не смогли зацепиться за медали: лучший результат у женщин – 8-е место Ирины Старых, у мужчин 7-м финишировал Александр Логинов.

10. В бундеслиге «Бавария» грохнула «Ганновер» (4:0), дортмундская «Боруссия» победила «Вердер» (2:1). Отрыв Дортмунда от ближайших преследователей – по-прежнему 9 очков.

11. Российские пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете на чемпионате мира на короткой воде.

12. В НБА «Лейкерс» обыграли «Шарлотт», у Леброна – 24 очка и трипл-дабл. Все результаты дня – здесь.

13. «Витесс» Леонида Слуцкого в 16-м туре чемпионата Голландии обыграл «Венло».

14. Российский боец ММА Александр Шлеменко задушил Йонаса Бильштайна во втором раунде боя на RCC 5. Иван Штырков победил Тиаго Силву болевым приемом в первом раунде.

15. Российский саночник Роман Репилов одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Цитаты дня.

«Какого черта Кокорина и Мамаева помещать под домашний арест? Люди сидели, завтракали, а они их стулом хреначат». Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина недовольна.

«Роналду и Месси были лучшими 10 лет, но «Золотой мяч» вручают за один сезон». Лука Модрич о своей награде.

«Конор Макгрегор? Петух!» Выступает Михаил Пореченков.