Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бабиков и Поварницын выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

    Теги Кубок мира сборная России СБР Дмитрий Губерниев Кубок IBU Владимир Драчев Алексей Слепов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Биатлон

    Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Поварницын вызваны в основную сборную для участия в этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

    Президент СБР Владимир Драчев, ранее обвинивший Бабикова в отказе от эстафеты и отстранивший от Кубка мира до января, изменил свое решение. Бабиков и Поварницын заменят в основе Эдуарда Латыпова и Алексея Слепова, которые отправятся на Кубок IBU. Об этом написал в инстаграме комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

    «Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, на Кубок IBU – Латыпов и Слепов. Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное – спортивный принцип. Верим в команду, вперёд, биатлонисты России», – написал Губерниев.

    Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться