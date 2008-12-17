Бабиков и Поварницын выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Поварницын вызваны в основную сборную для участия в этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Президент СБР Владимир Драчев, ранее обвинивший Бабикова в отказе от эстафеты и отстранивший от Кубка мира до января, изменил свое решение. Бабиков и Поварницын заменят в основе Эдуарда Латыпова и Алексея Слепова, которые отправятся на Кубок IBU. Об этом написал в инстаграме комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, на Кубок IBU – Латыпов и Слепов. Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное – спортивный принцип. Верим в команду, вперёд, биатлонисты России», – написал Губерниев.

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев