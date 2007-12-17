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    Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Дарья Глушакова Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает Mash.

    Он приехал в Управление внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

    Сообщается, что в данный момент Глушаков беседует со следователем.

    Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

    Напомним, что Денис и Дарья судятся по поводу алиментов. У пары две дочери – Валерия и Александра.

    Жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

    Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»

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