Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене

Полузащитник Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает Mash.

Он приехал в Управление внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

Сообщается, что в данный момент Глушаков беседует со следователем.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, что Денис и Дарья судятся по поводу алиментов. У пары две дочери – Валерия и Александра.

Жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»