«СЭ»: Василий Кикнадзе может стать гендиректором «Локомотива»

На руководящих постах 19 декабря могут произойти изменения, сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам совета директоров клуба генеральным директором может стать , сменив на этом посту Илью Геркуса.

Против этой кандидатуры не будет возражать глава совета директоров .

Кикнадзе – российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С мая 2003 по декабрь 2009 года был генеральным директором и главным редактором телеканала «Спорт».

Геркус, как уже сообщалось, может перейти на работу в РФС или РПЛ.