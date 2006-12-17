«СЭ»: Василий Кикнадзе может стать гендиректором «Локомотива»

На руководящих постах «Локомотива» 19 декабря могут произойти изменения, сообщает «Спорт-Экспресс».
По итогам совета директоров клуба генеральным директором может стать Василий Кикнадзе, сменив на этом посту Илью Геркуса.
Против этой кандидатуры не будет возражать глава совета директоров Анатолий Мещеряков.
Кикнадзе – российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С мая 2003 по декабрь 2009 года был генеральным директором и главным редактором телеканала «Спорт».
Геркус, как уже сообщалось, может перейти на работу в РФС или РПЛ.