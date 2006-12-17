Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «СЭ»: Василий Кикнадзе может стать гендиректором «Локомотива»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия отставки Василий Кикнадзе Илья Геркус Анатолий Мещеряков Спорт-Экспресс Футбол

    На руководящих постах «Локомотива» 19 декабря могут произойти изменения, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По итогам совета директоров клуба генеральным директором может стать Василий Кикнадзе, сменив на этом посту Илью Геркуса.

    Против этой кандидатуры не будет возражать глава совета директоров Анатолий Мещеряков.

    Кикнадзе – российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С мая 2003 по декабрь 2009 года был генеральным директором и главным редактором телеканала «Спорт».

    Геркус, как уже сообщалось, может перейти на работу в РФС или РПЛ.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться