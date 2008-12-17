Брайан Орсер: «У Медведевой все будет прекрасно, но быстро ничего не делается»

Канадский тренер рассказал об адаптации россиянки Евгении Медведевой к новой системе тренировок.

В межсезонье Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с Орсером.

– Медведева приехала к нам из российской системы. Там она очень здорово выступала, дважды была чемпионкой мира, великолепной юниоркой.

Сейчас она в процессе перехода к новой системе, а еще она становится молодой женщиной.

Когда думаешь о настоящем женском катании, то на ум приходят , Ю-На Ким, Мики Андо, Кейтлин Осмонд и другие фигуристки, которые выражали себя в спорте.

– У Медведевой очень сложный переход. Но он будет сполна вознагражден, когда у Жени все будет шикарно получаться.

– Да, мы к этому идем, но требуется время. Но, я думаю, именно это и нужно для женского катания.

Нам нужна очень сильная, мощная база. Не скажу, что у нас ее сейчас нет, но все равно – это мой главный проект.

– Вы сказали, что на переход Медведевой к новому стилю уйдет два года. Почему именно два?

– Я думаю, что у любого спортсмена уйдет полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля.

Но забавно, на самом деле, когда какая-нибудь национальная федерация или еще кто-то обращается ко мне и говорит: «Ты можешь взять нашего фигуриста?»

Они думают, что у меня есть волшебная палочка. В соцсетях пишут: «О, я не могу дождаться, когда они сделают то-то и то-то! Ведь они работают с Брайаном уже целый месяц!»

В такие моменты у меня одна реакция: «Вы что, смеетесь?» Мне буквально приходится ломать спортсменам старую технику, а потом собирать все заново по кусочкам.

– Особенно, когда речь идет об успешных фигуристах. Сломать их старые привычки, наверное, самое сложное испытание.

– Да, это самое сложное. Это непросто, но если спортсмен открыт для изменений и втягивается в процесс, то это великолепно. Но на это уйдет полтора-два года, так что я прошу всех терпеливо подождать.

Думаю, что все у Жени будет прекрасно, по-настоящему прекрасно, но быстро ничего не делается, – сказал Орсер.

Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер