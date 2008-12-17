Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Брайан Орсер: «У Медведевой все будет прекрасно, но быстро ничего не делается»

    Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Канадский тренер Брайан Орсер рассказал об адаптации россиянки Евгении Медведевой к новой системе тренировок. 

    В межсезонье Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с Орсером.

    – Медведева приехала к нам из российской системы. Там она очень здорово выступала, дважды была чемпионкой мира, великолепной юниоркой.

    Сейчас она в процессе перехода к новой системе, а еще она становится молодой женщиной.

    Когда думаешь о настоящем женском катании, то на ум приходят Каролина Костнер, Ю-На Ким, Мики Андо, Кейтлин Осмонд и другие фигуристки, которые выражали себя в спорте.

    – У Медведевой очень сложный переход. Но он будет сполна вознагражден, когда у Жени все будет шикарно получаться.

    – Да, мы к этому идем, но требуется время. Но, я думаю, именно это и нужно для женского катания.

    Нам нужна очень сильная, мощная база. Не скажу, что у нас ее сейчас нет, но все равно – это мой главный проект.

    – Вы сказали, что на переход Медведевой к новому стилю уйдет два года. Почему именно два?

    – Я думаю, что у любого спортсмена уйдет полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля.

    Но забавно, на самом деле, когда какая-нибудь национальная федерация или еще кто-то обращается ко мне и говорит: «Ты можешь взять нашего фигуриста?»

    Они думают, что у меня есть волшебная палочка. В соцсетях пишут: «О, я не могу дождаться, когда они сделают то-то и то-то! Ведь они работают с Брайаном уже целый месяц!»

    В такие моменты у меня одна реакция: «Вы что, смеетесь?» Мне буквально приходится ломать спортсменам старую технику, а потом собирать все заново по кусочкам.

    – Особенно, когда речь идет об успешных фигуристах. Сломать их старые привычки, наверное, самое сложное испытание.

    – Да, это самое сложное. Это непросто, но если спортсмен открыт для изменений и втягивается в процесс, то это великолепно. Но на это уйдет полтора-два года, так что я прошу всех терпеливо подождать.

    Думаю, что все у Жени будет прекрасно, по-настоящему прекрасно, но быстро ничего не делается, – сказал Орсер. 

    Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер

    Опрос

    Верите ли вы, что Медведева через два года будет топ-фигуристкой?

    3452 голосa 11
    • Да
      34%
    • Нет
      66%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться