«Зенит» среди сеяных в ЛЕ, гандболистки в финале Евро, еще один хет-трик Овечкина и другие новости утра

1. «Зенит» при жеребьевке плей-офф Лиги Европы попал в число сеяных, «Краснодар» – нет. Российские клубы узнают своих соперников в понедельник.

2. Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

3. Женская сборная России по гандболу вышла в финал чемпионата Европы, где сыграет с Францией. В полуфинале вынесли румынок.

4. Российский пловец Климент Колесников завоевал золото ЧМ на короткой воде в Китае на дистанции 100 м комплексом. Владимир Морозов стал первым на 50-метровке кролем, Евгений Рылов – на 50 на спине. Мужская команда взяла серебро в эстафете 4х50 м вольным стилем, а также на дистанции 4х200 м.

5. «Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона.

6. В НХЛ Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд и повторил личный рекорд по результативной серии – 13 матчей. Все результаты дня – здесь.

7. В биатлоне без медалей: лучший результат мужского спринта – 8-е место Александра Логинова.

8. В НБА в сражении представителей топ-4 Востока «Филадельфия» уступила «Индиане» и другие результаты.

9. 43% акций «Ростова» купила компания, подконтрольная президенту клуба.

10. Фигурист Михаил Коляда может пропустить чемпионат России. Он попал в больницу.

11. УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро и ограничил заявку в еврокубках за нарушение ФФП.

12. Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

13. Хабиб – самый популярный человек России в 2018 году по версии Google, ЧМ-2018 – самое популярное событие.

14. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, клюющих крышу стадиона на Крестовском острове.

15. «Северсталь» – основной кандидат на исключение из КХЛ в следующем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».

16. «Ак Барс» подписал контракт с бывшим футболистом Евгением Савиным и углом его головы. Он уже потренировался с командой.

17. Криштиану Роналду признает вину в неуплате налогов и получит 2 года тюрьмы условно. Суд пройдет 14 января.

18. Андрей Аршавин займет административную должность в «Зените».

Цитаты дня.

«Боюсь за себя и за жизнь детей». Дарья Глушакова рассказывает.

«Дарья сломала Дениса, развела. Парень уже с катушек съезжает». Кстати, у Глушакова есть тетя.

«Мне часто поступают угрозы от Александра. В Цюрихе он бил меня, выявили трещину в ребре и сотрясение мозга». У бывшей жены Александра Кержакова дела тоже не очень.

«На месте Логинова и Старых мне бы было стыдно. Но, кажется, их все устраивает». Мартен Фуркад с осуждающей репликой.