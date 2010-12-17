Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев полезны обществу на поле, а не за решеткой»

Экс-нападающий Андрей Аршавин поделился мнением о справедливости наказания для и Павла Мамаева.

- Кокорина с Мамаевым отпустят?

– Я думаю, что все серьезно, но это было понятно изначально.

Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводить время в местах не столь отдаленных, потому что, как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решетками, – сказал Аршавин.

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