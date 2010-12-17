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    Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев полезны обществу на поле, а не за решеткой»

    Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о справедливости наказания для Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    - Кокорина с Мамаевым отпустят?

    – Я думаю, что все серьезно, но это было понятно изначально.

    Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводить время в местах не столь отдаленных, потому что, как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решетками, – сказал Аршавин.

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