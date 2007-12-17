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    «Спартак» объявил о переходе Айртона

    Теги Спартак Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы фото Айртон Дантас Футбол

    Защитник «Флуминенсе» Айртон перешел в «Спартак».

    21-летний бразилец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.  

    Сумма трансфера оценивается примерно в семь миллионов евро.

    «Флуминенсе» получит 3,5 миллиона за переход Айртона, поскольку клубу принадлежит 50% прав на игрока.

    Новичок присоединится к «Спартаку» на первом подготовительном сборе в январе.

    Статистику Айртона можно изучить здесь.

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