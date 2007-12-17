«Спартак» объявил о переходе Айртона

Защитник «Флуминенсе» Айртон перешел в .

21-летний бразилец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.

Сумма трансфера оценивается примерно в семь миллионов евро.

« получит 3,5 миллиона за переход Айртона, поскольку клубу принадлежит 50% прав на игрока.

Новичок присоединится к «Спартаку» на первом подготовительном сборе в январе.

Статистику Айртона можно изучить здесь.