«Спартак» объявил о переходе Айртона

Защитник «Флуминенсе» Айртон перешел в «Спартак».
21-летний бразилец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.
Сумма трансфера оценивается примерно в семь миллионов евро.
«Флуминенсе» получит 3,5 миллиона за переход Айртона, поскольку клубу принадлежит 50% прав на игрока.
Новичок присоединится к «Спартаку» на первом подготовительном сборе в январе.
Статистику Айртона можно изучить здесь.
⚡️⚡️⚡️💣 Добро пожаловать, Айртон Лукас! @fcsm_official и @FluminenseFC согласовали условия перехода в наш клуб защитника Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 декабря 2018 г.
Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq#Спартак #АйртонЛукас #Spartak pic.twitter.com/FYjF4rJMcp