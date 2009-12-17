«Ливерпуль» хлопнул «МЮ», 71 381 зритель на хоккее в Питере, Аршавин вернулся в «Зенит», серебро ЧЕ у гандболисток и другие новости утра

1. Россия выиграла Кубок Первого канала, разгромив Финляндию (5:0) на футбольном стадионе «Зенита».

Посещаемость матча – 71 381 зритель. Это рекорд СССР и России и второй результат в Европе.

2. Гандбол. Евро-2018 (жен). Финал. Россия проиграла Франции и второй раз в истории взяла серебро.

3. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» вернулся на первое место в АПЛ, разобрав «МЮ» (удары – 36:6). Манкунианцы выдали худший старт за 28 лет и отстают от лидера на 19 очков, пропустив 29 голов в 17 матчах АПЛ – больше, чем за весь прошлый сезон.

«Арсенал» проиграл впервые за 4 месяца, прервав серию из 22 матчей без поражений. «Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голам Педро и Азара.

4. Аршавин вернулся в «Зенит». Он возглавил детский проект «Сириус».

5. Лео Месси. 43-й хет-трик за «Барселону», четыре очка за матч и 23 в сезоне (больше всех в топ-5), 8-й раз в карьере 50 голов за год. Досталось «Леванте» :)

6. Лыжи. Кубок мира. Белов выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем.

7. В НХЛ Кучеров и Свечников забросили по шайбе. Другие результаты – здесь.

8. Скандал в биатлоне. СБР отстранил Бабикова от выступлений на Кубке мира: «Он не думает о команде». Губерниев назвал Бабикова вруном, а Тихонов заступился.

9. Головин в матче с «Лионом» получил первую красную карточку в карьере! «Монако» проиграл 10-й матч в чемпионате Франции и идет в зоне вылета.

10. В финале Мирового кубка вызова (U-18) Россия уступила США (0:2).

11. Плавание. ЧМ на короткой воде. Рылов завоевал золото, Морозов – серебро.

12. В НБА «Лейкерс» проиграли «Вашингтону», «Денвер» победил «Торонто». Остальные результаты – здесь.

13. Биатлон. Кубок мира. Эстафеты. Женская сборная России стала четвертой, мужская – пятой.

14. Коньки. Кубок мира. Семериков победил, Кулижников – 2-й, Юсков и Шихова – третьи.

15. Видео дня. На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров».

Цитаты дня:

Евгений Трефилов: «Плохо, что вместо футбола поставили финал ЧЕ-2018 по гандболу. Приношу зрителям извинения»

Роман Ротенберг: «Мы бы собрали 120 тысяч зрителей, если бы у нас был такой стадион»

Станислав Черчесов: «К Дудю бы не пошел. Мне аудитория Познера ближе»