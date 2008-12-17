«Р-Спорт»: Геркус может возглавить РПЛ при президенте РФС Дюкове

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус может войти в команду Александра Дюкова, который возглавит РФС.
«Геркус может покинуть «Локомотив» и войти в команду Александра Дюкова, который, как ожидается, возглавит Российский футбольный союз.
Возможен вариант, при котором при главе РФС Дюкове Геркус станет главой российской премьер-лиги.
В этом случае его место в «Локомотиве» займет Василий Кикнадзе», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов может занять аналогичную должность в РФС, если президентом организации выберут председателя правления ПАО «Газпром нефть» и совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.
При Митрофанове в «Зените» работал и Геркус. Он был заместителем генерального директора по экономике и финансам, потом заместителем по стратегическому развитию клуба.