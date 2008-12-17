«Р-Спорт»: Геркус может возглавить РПЛ при президенте РФС Дюкове

Генеральный директор Илья Геркус может войти в команду , который возглавит РФС.

«Геркус может покинуть и войти в команду , который, как ожидается, возглавит Российский футбольный союз.

Возможен вариант, при котором при главе РФС Дюкове Геркус станет главой российской премьер-лиги.

В этом случае его место в «Локомотиве» займет , – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов может занять аналогичную должность в РФС, если президентом организации выберут председателя правления ПАО «Газпром нефть» и совета директоров .

При Митрофанове в «Зените» работал и Геркус. Он был заместителем генерального директора по экономике и финансам, потом заместителем по стратегическому развитию клуба.