Антон Шипулин: «После разговора с полицией пришло осознание, что опять начались политические игры»

Российский биатлонист рассказал о том, как перенес визит австрийской полиции на сборах в Обертиллиахе.

Полиция Австрии подозревает Шипулина и еще четырех российских биатлонистов в применении допинга на чемпионате мира-2017.

«Я начал расспрашивать – по какому поводу приехали, о чем мы будем разговаривать. Они мне рассказали всю ситуацию, какие действия нас ждут дальше, что они предъявляют.

Я сказал, что без адвоката я не буду давать никаких показаний: я нахожусь не в своей стране, я не знаю местного законодательства, правил. Они сказали: «Да, это совершенно правильно, вы верно поступаете».

После чего мне показывали документы, на основании которых все это было сделано. И в принципе сама полиция, сами люди, которые со мной общались, были очень милы со мной, очень хорошо общались.

Ни разу не проскользнула какого-то негативного тона между нами. Вежливо, очень спокойно. Я подписал документ, о том, что получил уведомление по поводу расследования.

Самое неприятное после таких ситуаций – опускаются руки, когда ты понимаешь, что опять началось. Опять начались непонятные политические игры, в которых страдают спортсмены.

В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того, как я поговорил с полицией, пришло осознание того, что повторяются те же истории.

Снова понимаешь, что происходят неприятные вещи, которые касаются тебя и сказываются на твоем имени твоей фамилии.

Причем с полным пониманием, что ты ни в чем не виноват и тебе приходится оправдываться за то, что ты не совершал. Это очень тяжело эмоционально. Снова пришлось побывать в такой ситуации.

Поэтому я и понимаю , может быть, как никто другой. Я неимоверно горжусь, что он смог собраться и показать хороший результат. Два раза в десятку после таких ситуаций – он, конечно, большой молодец и умница.

Полиция просила не давать это огласке СМИ, но мы все знаем источник, кто первый начал поднимать шумиху. Не могу сказать, хорошо это или плохо.

Но информация ушла в СМИ и после этого 2 или 3 дня у меня раскалялся телефон, мне звонили журналисты, друзья, близкие, родственники. И я начал переживать тот момент, который был в прошлом году заново», – сказал Шипулин.