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    🔥«Спартак» уволил Карреру и может позвать Черчесова, «Арсенал» выиграл 10-й матч подряд и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. 🔥«Спартак» уволил Карреру. Его помощник Рианчо временно назначен и.о. главного тренера.

    2. Говорят, в шорт-листе «Спартака» только Черчесов. В его контракте с РФС есть пункт о совмещении. Назначение – после игр сборной в ноябре. Еще Тихонов может возглавить «Спартак»?!

    3. Глушаков и Ещенко возвращаются в основу «Спартака» после отставки Карреры. Оба игрока в инстаграме поблагодарили итальянца, но ответил Массимо только Андрею, а дочь Карреры написала Денису: «Ты серьезно?»

    Самедов (первым из всех), а также Зобнин, Джикия, Боккетти, Жано, Рассказов и Адриано поблагодарили тренера. Актер Назаров записал песню о Каррере: «Благодарю тебя за сладкое золото».

    4. «Арсенал» победил «Лестер» (3:1) и выиграл 10 матчей подряд впервые за 11 лет. В АПЛ он уже 4-й.

    5. В НХЛ продолжает отжигать Семен Варламов – 37 отраженных бросков и 4-я победа в сезоне в игре с «Филадельфией» (4:1). Все результаты дня

    6. КХЛ. «Спартак» обыграл московское «Динамо», «Салават» уступил «Авангарду», «Адмирал» прервал 9-матчевую серию поражений, минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд, повторив антирекорд. Все результаты дня.

    7. Биатлон. Сборная России представила новую форму. Она красно-синяя.

    8. Вольная борьба. ЧМ-2018. Угуев завоевал золото (до 57 кг), Чакаев (до 65 кг) и Гаджимагомедов (до 79 кг) – бронзу.

    9. В НБА «Бостон» уступил на своей площадке «Орландо» (без Тимофея Мозгова, 90:93). Все результаты дня

    10. Оказывается у Эрнесто Вальверде контракт с «Барселоной» до лета 2020 года. Президент клуба проговорился.

    11. КХЛ признала ошибку видеоарбитра, не засчитавшего шайбу СКА в серии буллитов с ЦСКА.

    12. Новости СИЗО. Кокорин и Мамаев моют туалеты в камерах по желанию, чередуясь с соседями.

    13. Экс-игрок «Спартака» Гаврилов заявил, что ветераны убедили Федуна в том, что Каррера развалил коллектив. А потом сказал, что пошутил.

    14. В пул допинг-тестирования IBU вошли 43 россиянина. Это больше трети от общего числа спортсменов в списке.

    15. Итоговый турнир WTA. Бертенс обыграла Кербер, Стивенс – Осаку.

    16. В Госдуму РФ внесен проект об ограничении оборота долларов в спорте.

    Цитаты дня:

    Защитник «Лестера» Хут: «Больше не смотрю класико, это дерьмо. 20 человек окружают судью, хватаются за лицо»

    Артемий Панарин: «Поддерживаю поведение Хабиба после боя с Конором. Красава!»

    Мутко о Черчесове: «Спартак» не обращался в РФС. Гудбай!»

    «Глушаков, ты серьезно?» В инстаграме снова жара вокруг «Спартака»

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