Артемий Панарин: «Поддерживаю поведение Хабиба после боя с Конором. Красава!»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал, как смотрел бой Хабиба против Конора, а также одобрил поведение российского бойца после боя.
– Конечно, смотрел бой Хабиба и Конора. Смотрели у Бобровского, очень понравилось, поздравляю Хабиба – красава!
Очень рады были, переживали, кричали. Американцы-соседи, наверное, были в шоке немножко, потому что мы просто орали.
Я не мог уснуть, у нас тренировка была на следующее утро, а я ходил и говорил Алисе (девушка Панарина Алиса Знарок – Sports.ru): «Ну нет, ну ты видела, как он ему челюсть чуть не свернул?»
Хабиб – красавец, он показал молодежи, которая смотрела поединок, пример достойного поведения, как должно быть…
– До боя?
– До боя, да и после. Все бы не прочувствовали этот дух, если бы он победил Конора и сказал просто: «Ну, я выиграл».
– То есть, вы поддерживаете, что он прыгнул в зал?
– Да, поддерживаю. Пусть все и говорят, что это смазало впечатление, что ему не вручили чемпионский пояс. А смысл? Его бы только освистали.
Что не понравилось – судья в клетке (Херб Дин – Sports.ru) был чистый бизнесмен. Макгрегор столько правил нарушил, а арбитр стоял и смотрел – это смешно выглядело.
Возвращаясь к примеру молодежи, Конор делает деньги, но все молодые ребята, школьники на него смотрят и начинают себя так же вести, как он. Это неправильно.
Конор – хорошая машина для бизнеса для UFC, но красавец – Хабиб. Хорошо для Макгрегора, что судья там был, а то бы Хабиб не отпустил свой «замок», – сказал Панарин.
На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC.
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