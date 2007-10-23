Артемий Панарин: «Поддерживаю поведение Хабиба после боя с Конором. Красава!»

Форвард «Коламбуса» рассказал, как смотрел бой Хабиба против Конора, а также одобрил поведение российского бойца после боя.

– Конечно, смотрел бой Хабиба и Конора. Смотрели у Бобровского, очень понравилось, поздравляю Хабиба – красава!

Очень рады были, переживали, кричали. Американцы-соседи, наверное, были в шоке немножко, потому что мы просто орали.

Я не мог уснуть, у нас тренировка была на следующее утро, а я ходил и говорил Алисе (девушка Панарина Алиса Знарок – Sports.ru): «Ну нет, ну ты видела, как он ему челюсть чуть не свернул?»

Хабиб – красавец, он показал молодежи, которая смотрела поединок, пример достойного поведения, как должно быть…

– До боя?

– До боя, да и после. Все бы не прочувствовали этот дух, если бы он победил Конора и сказал просто: «Ну, я выиграл».

– То есть, вы поддерживаете, что он прыгнул в зал?

– Да, поддерживаю. Пусть все и говорят, что это смазало впечатление, что ему не вручили чемпионский пояс. А смысл? Его бы только освистали.

Что не понравилось – судья в клетке ( – Sports.ru) был чистый бизнесмен. Макгрегор столько правил нарушил, а арбитр стоял и смотрел – это смешно выглядело.

Возвращаясь к примеру молодежи, Конор делает деньги, но все молодые ребята, школьники на него смотрят и начинают себя так же вести, как он. Это неправильно.

Конор – хорошая машина для бизнеса для , но красавец – Хабиб. Хорошо для Макгрегора, что судья там был, а то бы Хабиб не отпустил свой «замок», – сказал Панарин.

На 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC.

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