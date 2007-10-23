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    НХЛ. Овечкин забросил 7-ю и 8-ю шайбы в сезоне и разделил 2-е место в гонке снайперов

    Теги Вашингтон Ванкувер Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Ванкувером» (5:2) и стал его первой звездой. 

    Заброшенные шайбы стали для него 7-й и 8-й в нынешнем сезоне НХЛ. В карьере – 614-й и 615-й.

    Для того, чтобы сравняться с делящими 15-е место в истории лиги по голам Джо Сакиком и Джеромом Игинлой (по 625), Овечкину осталось забросить еще 10 шайб. 

    В сезонной гонке снайперов Овечкин теперь делит 2-е место с форвардами «Колорадо» Габриэлем Ландескугом и Нэтаном Маккинноном, а также нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. Лидирует Остон Мэттьюс из «Торонто» (10 голов). 

    Также форвард «столичных» поучаствовал в заброшенных шайбах Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши, всего набрав 4 (2+2) очка. С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

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