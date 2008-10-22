Кокорин и Мамаев моют туалеты в камерах по желанию, чередуясь с соседями

Стали известны детали пребывания в СИЗО нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Начальник следственного изолятора «Бутырки» Сергей Телятников поместил игроков, младшего брата Кокорина, Кирилла, и четвертого фигуранта дела в отдельный корпус, в котором маленькие камеры, рассчитанные на 2-4 заключенных, сообщает «МК».

Сокамерниками четверых обвиняемых стали люди, которые сидели с ними в карантине: у каждого по одному соседу. Трое были задержаны за кражу, а еще один – за неуплату алиментов.

Футболистов поручили лучшему начальнику корпуса по «Бутырке» – Екатерине, чтобы она моментально реагировала на любую их просьбу.

Камера Кокорина оснащена видеосвязью с дежурным сотрудником. В камере Мамаева такой системы нет. Видеонаблюдение за камерами, где сидят участники скандала, отсутствует.

Игроков не бьют, у них не вымогают деньги. Они моют «парашу» (туалет – прим. Sports.ru) исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями.

Футболисты заняли очередь в спортзал, за посещение которого и пользование душем нужно платить около 500 рублей. Мамаева регулярно выводят в храм.

Кокорин выглядит хуже других арестантов и объясняет: это из-за осознания, что младший брат рядом, в соседней камере. Он все время спрашивает только про Кирилла, которому досталась камера с облезлыми стенами и специфичным запахом. Александр выразил готовность поменяться камерами, на что ему ответили, что тюрьма – не гостиница и из «номера» в «номер» просто так не переедешь.

Мамаев часто говорит «я очень сожалею» простым надзирателям, работникам храма. Кокорин подобные слова произносит реже.

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