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    Итоговый турнир WTA. Возняцки сыграет с Плишковой, Квитова – со Свитолиной

    Теги результаты WTA WTA Finals Теннис

    Итоговый турнир WTA стартует в воскресенье матчами Белой группы.

    WTA Finals

    Сингапур

    21 – 28 октября 2018

    Итоговый турнир WTA

    Призовой фонд – 7 000 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Групповой этап

    Красная группа

     

    Теннисистка АК НО СС КБ Матчи Сеты
    Анжелик Кербер         0-0 0-0
    Наоми Осака         0-0 0-0
    Слоун Стивенс         0-0 0-0
    Кики Бертенс         0-0 0-0

     

    Белая группа

     

    Теннисистка КВ ПК ЭС КП Матчи Сеты
    Каролин Возняцки         0-0 0-0
    Петра Квитова         0-0 0-0
    Элина Свитолина         0-0 0-0
    Кар. Плишкова         0-0  0-0

     

    Петра Квитова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 21 октября 12:00 по Москве

    Каролин Возняцки (Дания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 21 октября на ранее 14:30 по Москве

     

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