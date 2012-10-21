Итоговый турнир WTA. Возняцки сыграет с Плишковой, Квитова – со Свитолиной

Итоговый турнир WTA стартует в воскресенье матчами Белой группы.
WTA Finals
Сингапур
21 – 28 октября 2018
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Красная группа
|Теннисистка
|АК
|НО
|СС
|КБ
|Матчи
|Сеты
|Анжелик Кербер
|0-0
|0-0
|Наоми Осака
|0-0
|0-0
|Слоун Стивенс
|0-0
|0-0
|Кики Бертенс
|0-0
|0-0
Белая группа
|Теннисистка
|КВ
|ПК
|ЭС
|КП
|Матчи
|Сеты
|Каролин Возняцки
|0-0
|0-0
|Петра Квитова
|0-0
|0-0
|Элина Свитолина
|0-0
|0-0
|Кар. Плишкова
|0-0
|0-0
Петра Квитова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 21 октября 12:00 по Москве
Каролин Возняцки (Дания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 21 октября на ранее 14:30 по Москве