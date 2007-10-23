Актер Назаров записал песню о Каррере: «Благодарю тебя за сладкое золото»

Народный артист России и болельщик Дмитрий Назаров отреагировал на увольнение главного тренера команды .

Назаров в инстаграме выложил видео, на котором он исполняет песню, обращаясь к итальянскому специалисту.

«Благодарю тебя за сладкое золото,

За ностальгию о величии.

Благодарю тебя за все то, что прожито,

И за улыбку симпатичную.

За наши боль и кровь

За то что вновь и вновь

Мы слепо верили в мечту.

Прощай и бог с тобой

Per tutto gracie (спасибо за все — прим.Sports.ru)

За эту всю феличиту».

Ранее Назаров неоднократно критиковал Карреру. Под одним из его стихотворений лайки поставили игроки команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко, за что оба были переведены в молодежный состав, а вернулись к работе с основой сегодня, после отставки тренера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 22 Окт 2018 в 6:04 PDT

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