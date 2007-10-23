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    Актер Назаров записал песню о Каррере: «Благодарю тебя за сладкое золото»

    Теги Спартак премьер-лига Россия видео Массимо Каррера Дмитрий Назаров актер Футбол

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на увольнение главного тренера команды Массимо Карреры.

    Назаров в инстаграме выложил видео, на котором он исполняет песню, обращаясь к итальянскому специалисту.

    «Благодарю тебя за сладкое золото,

    За ностальгию о величии.

    Благодарю тебя за все то, что прожито,

    И за улыбку симпатичную.

    За наши боль и кровь

    За то что вновь и вновь

    Мы слепо верили в мечту.

    Прощай и бог с тобой

    Per tutto gracie (спасибо за все — прим.Sports.ru)

    За эту всю феличиту».

    Ранее Назаров неоднократно критиковал Карреру. Под одним из его стихотворений лайки поставили игроки команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко, за что оба были переведены в молодежный состав, а вернулись к работе с основой сегодня, после отставки тренера.

     
     
     
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    Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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