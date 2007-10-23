Актер Назаров записал песню о Каррере: «Благодарю тебя за сладкое золото»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на увольнение главного тренера команды Массимо Карреры.
Назаров в инстаграме выложил видео, на котором он исполняет песню, обращаясь к итальянскому специалисту.
«Благодарю тебя за сладкое золото,
За ностальгию о величии.
Благодарю тебя за все то, что прожито,
И за улыбку симпатичную.
За наши боль и кровь
За то что вновь и вновь
Мы слепо верили в мечту.
Прощай и бог с тобой
Per tutto gracie (спасибо за все — прим.Sports.ru)
За эту всю феличиту».
Ранее Назаров неоднократно критиковал Карреру. Под одним из его стихотворений лайки поставили игроки команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко, за что оба были переведены в молодежный состав, а вернулись к работе с основой сегодня, после отставки тренера.
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