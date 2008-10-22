Тихонов может возглавить «Спартак»

Бывший тренер Андрей Тихонов может вернуться к работе.

К своему экс-игроку проявляет интерес . По данным телеграм-канала «Мутко против», руководство всерьез рассматривает его кандидатуру. Эту же информацию подтвердил журналист .

В 9 матчах в РПЛ под руководством Тихонова «Крылья» в текущем сезоне проиграли 6, дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

Основным кандидатом на пост тренера «Спартака» назывался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Также сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Леонарду Жардима и неназванного немецкого тренера.

Сегодня с поста главного тренера был отправлен в отставку Массимо Каррера.