Тихонов может возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может вернуться к работе.
К своему экс-игроку проявляет интерес «Спартак». По данным телеграм-канала «Мутко против», руководство всерьез рассматривает его кандидатуру. Эту же информацию подтвердил журналист Василий Конов.
В 9 матчах в РПЛ под руководством Тихонова «Крылья» в текущем сезоне проиграли 6, дважды сыграли вничью и одержали одну победу.
Основным кандидатом на пост тренера «Спартака» назывался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Также сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Леонарду Жардима и неназванного немецкого тренера.
Сегодня с поста главного тренера был отправлен в отставку Массимо Каррера.