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    Тихонов может возглавить «Спартак»

    Теги Спартак Крылья Советов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Василий Конов Массимо Каррера Футбол

    Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может вернуться к работе.

    К своему экс-игроку проявляет интерес «Спартак». По данным телеграм-канала «Мутко против», руководство всерьез рассматривает его кандидатуру. Эту же информацию подтвердил журналист Василий Конов.

    В 9 матчах в РПЛ под руководством Тихонова «Крылья» в текущем сезоне проиграли 6, дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

    Основным кандидатом на пост тренера «Спартака» назывался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Также сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Леонарду Жардима и неназванного немецкого тренера.

    Сегодня с поста главного тренера был отправлен в отставку Массимо Каррера.

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