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    «СЭ»: вероятное назначение Черчесова в «Спартак» случится после игр сборной в ноябре

    Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Рауль Рианчо Спорт-Экспресс Футбол

    Появилась новая информация о возможном назначении Станислава Черчесова, работающего главным тренером сборной России, на аналогичную должность в «Спартаке».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», в том случае, если Черчесов возглавит «Спартак», это назначение произойдет лишь после ближайших игр национальной команды. Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с Германией, а 20 ноября встретится со Швецией в рамках Лиги наций.

    До второй половины ноября исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Рауль Рианчо.

    Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

    Я посмотрел матч сборной на русском севере со школьным охранником. Он говорит, что Черчесов – мужик

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