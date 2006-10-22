«СЭ»: вероятное назначение Черчесова в «Спартак» случится после игр сборной в ноябре

Появилась новая информация о возможном назначении Станислава Черчесова, работающего главным тренером сборной России, на аналогичную должность в .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в том случае, если Черчесов возглавит «Спартак», это назначение произойдет лишь после ближайших игр национальной команды. Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с Германией, а 20 ноября встретится со Швецией в рамках Лиги наций.

До второй половины ноября исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Рауль Рианчо.

Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

Я посмотрел матч сборной на русском севере со школьным охранником. Он говорит, что Черчесов – мужик