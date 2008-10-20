Победы «Локо» и ЦСКА, Кокорин с Мамаевым остались в СИЗО, пента-трик Йовича и другие новости утра

1. В 11-м туре РПЛ ЦСКА и «Локомотив» стартовали с побед: армейцы на выезде обыграли «Анжи», а «Локо» был сильнее «Ростова» даже без нападающих.

2. Суд отклонил ходатайства адвокатов и оставил под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Брат Кокорина также остался в СИЗО.

3. В КХЛ «Северсталь» проиграла «Автомобилисту», «Сочи» уступил ЦСКА по буллитам.

4. Форвард «Айнтрахта» Лука Йович сделал пента-трик в матче с «Фортуной» и возглавил гонку бомбардиров бундеслиги. Машина!

5. В НХЛ «Флорида» в результативном матче переиграла «Вашингтон» – 6:5 Б, Евгений Дадонов набрал 2 очка. Все результаты дня.

6. Союз биатлонистов России утвердил критерии отбора на этапы Кубка мира и ЧМ-2019: Шипулин допущен до первых этапов Кубка мира, призеры ЧЕ поедут на чемпионат мира.

7. В НБА «Голден Стэйт» переиграл «Юту» (124:123) за счет попадания Юнаса Жеребко одновременно с сиреной, «Новый Орлеан» набрал 149 очков в матче против «Сакраменто». Все результаты дня.

8. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что на разговоры о бое Хабиба и Флойда не стоит обращать внимания.

9. «Магнитка» расторгла контракт с нападающим Войтеком Вольским и подписала форварда «Либереца» Михала Булиржа.

10. Подмосковные «Химки» потерпели третье поражение в сезоне Евролиги, уступив турецкому «Анадолу Эфесу» – 84:85.

11. Денис Глушаков забил за молодежку «Спартака» в матче с «Арсеналом». И алименты больше не просит.

12. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Москве, победив Йоханну Конту.

13. Форварда «Реала» Карима Бензема обвиняют в организации похищения человека. На него написал заявление футбольный агент.

Цитаты дня.

«Вы хотите ходить на оперу каждый день или раз в два месяца?» Юрген Клопп критикует Лигу наций.

«Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. Эта ошибка – урок на всю жизнь». Александр Кокорин.

«Я готов понести ответственность и сотрудничать со следствием. Мне нужно быть с женой и детьми». Павел Мамаев.

«Хочется Олимпиаду с самыми сильными. Когда энхаэловцы, полные составы – такой турнир выиграть круто». Николай Прохоркин о том, что Олимпиада-2018 была не очень.