Ветеран «Спартака» Гаврилов: «Федун был за Карреру, но мы убедили, что тренер развалил коллектив»

Двукратный чемпион СССР в составе Юрий Гаврилов высказался о ситуации в клубе.

«Новый тренер появится в течение 10 дней, вопрос решится до 1 ноября. Мы были у [Леонида] Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что «Спартак» с Каррерой не растет, он фактически развалил коллектив.

Из них (игроков «Спартака» – примечание Sports.ru) можно сделать команду. По составу команда наголову выше «Арсенала», «Ахмата», которым она проиграла. Все в этом плане нормально должно быть», – заявил Гаврилов.

Ветеран «Спартака» также высказался о возможном приглашении тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Мы хотели бы с ним поговорить на предмет его прихода в «Спартак». Да, он возглавляет сборную, но с ней же не надо постоянно работать. Надо еще побеседовать с ним, и я уверен, что мы решим этот вопрос», – описал ситуацию Гаврилов.

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