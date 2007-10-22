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    Василий Конов: «В шорт-листе «Спартака» только Черчесов»

    Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Василий Конов Массимо Каррера Футбол

    Журналист Василий Конов рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера для «Спартака».

    «На 11:00 мск 22 октября в шорт-листе «Спартака» только один кандидат: Станислав Черчесов.

    Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Спартака» помимо Черчесова входят Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий, Леонарду Жардим и Брендан Роджерс.

    Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах. Он был уволен после поражений от ЦСКА (1:5) и киевского «Динамо» (1:4) в квалификации Лиги чемпионов.

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