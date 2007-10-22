Василий Конов: «В шорт-листе «Спартака» только Черчесов»

Журналист Василий Конов рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера для .

«На 11:00 мск 22 октября в шорт-листе «Спартака» только один кандидат: .

Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Спартака» помимо Черчесова входят Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий, Леонарду Жардим и Брендан Роджерс.

Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах. Он был уволен после поражений от ЦСКА (1:5) и киевского «Динамо» (1:4) в квалификации Лиги чемпионов.

«Спартак» уволил Карреру