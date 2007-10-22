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    «Арсенал» выиграл 10 матчей подряд впервые за 11 лет. В АПЛ он уже 4-й

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал Лестер Пьер-Эмерик Обамеянг Эктор Бельерин Футбол

    В заключительном матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Лестер» (3:1).

    Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона от «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах.

    «Арсенал» одержал десять побед впервые за 11 лет. В августе-октябре 2007-го у команды была серия из 12 побед.

    «Арсенал» набрал 21 очко и занимает четвертое место в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на 2 очка больше.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лестер».

    Арсенал – Лестер 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31, автогол Бельерин, 1:1 – 45 Озил, 2:1 – 63 Обамеянг, 3:1 – 66 Обамеянг.
    АрсеналЛено, Мустафи, Лихтштайнер (Обамеянг, 61), Бельерин, Холдинг, Торрейра, Джака, Озил (Рэмзи, 80), Мхитарян (Гендузи, 61), Ивоби, Ляказетт.
    ЛестерШмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра (Геззаль, 69), Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Окадзаки, 75), Ихеаначо (Олбрайтон, 61), Варди.
    Предупреждения:
    Холдинг (17), Джака (35), Олбрайтон (64), Рикарду Перейра (65).

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