«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд впервые за 11 лет. В АПЛ он уже 4-й

В заключительном матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Лестер» (3:1).
Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона от «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах.
«Арсенал» одержал десять побед впервые за 11 лет. В августе-октябре 2007-го у команды была серия из 12 побед.
«Арсенал» набрал 21 очко и занимает четвертое место в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на 2 очка больше.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лестер».
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Мустафи, Лихтштайнер (Обамеянг, 61), Бельерин, Холдинг, Торрейра, Джака, Озил (Рэмзи, 80), Мхитарян (Гендузи, 61), Ивоби, Ляказетт.
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Лестер –
Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра (Геззаль, 69), Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Окадзаки, 75), Ихеаначо (Олбрайтон, 61), Варди.
- Предупреждения:
- Холдинг (17), Джака (35), Олбрайтон (64), Рикарду Перейра (65).