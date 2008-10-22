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    Жозеп Бартомеу: «У Вальверде контракт до конца сезона-2019/20. Мы довольны тренером»

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу раскрыл детали нового контракта главного тренера Эрнесто Вальверде.

    Вальверде в мае 2017 года возглавил каталонцев, подписав с командой двухлетний контракт. Бартомеу сообщил, что стороны уже продлили соглашение.

    В августе стало известно, что в изначальном контракте 54-летнего тренера была опция продления еще на год, и клуб ведет переговоры с Вальверде.

    «Я хочу прояснить ситуацию. Я говорил об этом не так давно. У Вальверде контракт на этот сезон и на следующий.

    Существует пункт, согласно которому клуб или тренер, выплатив компенсацию, могут разорвать контракт, действующий до конца сезона-2019/20. Никто не сомневается.

    Эрнесто хорошо справляется. Первый сезон был отличным, за вычетом того, что произошло в Риме. Мы довольны Вальверде.

    У нас хорошая команда, хорошие игроки, и мы очень рады. Он умный тренер, очень хорошо разбирается в концепции и модели игры», – рассказал Бартомеу в эфире Catalunya Ràdio.

    Добавим, что «Барселона» официально не объявляла о продлении контракта с Вальверде, а на сайте клуба нет цитаты Бартомеу про сроки соглашения.

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