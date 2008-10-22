Жозеп Бартомеу: «У Вальверде контракт до конца сезона-2019/20. Мы довольны тренером»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу раскрыл детали нового контракта главного тренера .

Вальверде в мае 2017 года возглавил каталонцев, подписав с командой двухлетний контракт. Бартомеу сообщил, что стороны уже продлили соглашение.

В августе стало известно, что в изначальном контракте 54-летнего тренера была опция продления еще на год, и клуб ведет переговоры с Вальверде.

«Я хочу прояснить ситуацию. Я говорил об этом не так давно. У Вальверде контракт на этот сезон и на следующий.

Существует пункт, согласно которому клуб или тренер, выплатив компенсацию, могут разорвать контракт, действующий до конца сезона-2019/20. Никто не сомневается.

Эрнесто хорошо справляется. Первый сезон был отличным, за вычетом того, что произошло в Риме. Мы довольны Вальверде.

У нас хорошая команда, хорошие игроки, и мы очень рады. Он умный тренер, очень хорошо разбирается в концепции и модели игры», – рассказал Бартомеу в эфире Catalunya Ràdio.

Добавим, что «Барселона» официально не объявляла о продлении контракта с Вальверде, а на сайте клуба нет цитаты Бартомеу про сроки соглашения.