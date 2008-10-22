КХЛ признала ошибку видеоарбитра, не засчитавшего шайбу СКА в серии буллитов с ЦСКА

признала ошибку видеоарбитра, не засчитавшего шайбу форварда СКА Ярно Коскиранты в буллитной серии матча с ЦСКА (1:2 Б).

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска игрока СКА Ярно Коскиранты главным специалистом в комнате видеопромотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано.

На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно шайба полностью пересекла линию ворот», – говорится в разъяснении на официальном сайте лиги.

Сергей Плотников: «Наши операторы сказали, что Коскиранта забил буллит. Видать, судьям камер не хватило»