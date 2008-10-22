Поражения «Спартака» и «Зенита», вероятные отставки Карреры и Лопетеги, победа Райкконена в США и другие новости утра

1. Завершился 11-й тур РПЛ. «Зенит» неожиданно проиграл «Динамо», потеряв Дриусси и Кузяева в первом тайме, но сохранил 6-очковый отрыв от ближайших преследователей.

2. У «Спартака» 3-е домашнее поражение кряду. Команда впервые в чемпионате забила с игры, но Каррера на грани увольнения. В шорт-листе Жардим и Черчесов, а возможно, и Роджерс.

3. Пилот «Феррари» Райкконен выиграл Гран-при США. В личном зачете уверенно лидирует Хэмилтон из «Мерседеса», его 5-й титул – вопрос времени.

4. В Италии состоялось дерби «Интер» – «Милан». Ошибка Доннаруммы на 92-й минуте и гол Икарди – победа за «нерадзурри».

5. В Испании «Реал Мадрид» опустился на 7-е место по итогам тура. Положение Лопетеги не лучше, чем у Карреры. Возглавить команду может Солари.

6. Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России, но возглавил наблюдательный совет этой организации.

7. Российская фигуристка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при Skate America. В танцах на льду аналогичное достижение у пары Загорски – Гурейро.

8. В КХЛ ЦСКА победил СКА, «Локомотив» проиграл «Автомобилисту», «Северсталь» – «Магнитке».

9. В НХЛ Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка и помог «Тампе» обыграть «Чикаго» (6:3). Все результаты дня.

10. В НБА действующий чемпион «Голден Стэйт» уступил на выезде «Денверу», не дотянув даже до 100 очков (98:100). Все результаты дня.

11. Теннисист Хачанов выиграл Кубок Кремля. В топ-20 рейтинга впервые с 2010 года будет два игрока из России.

12. На женском итоговом турнире Плишкова победила Возняцки, Свитолина – Квитову. Элина очень хотела что-то доказать хейтерам.

13. Россияне Заурбек Сидаков и Гаджимурад Рашидов взяли медали на чемпионате мира по вольной борьбе.

Цитаты:

Массимо Каррера: «У «Спартака» не получается то, что отрабатываем на тренировках. Может, дело во мне?»

Бранислав Иванович: «Непонятные ситуации с судьями постоянно возникают во время матчей «Зенита»

Анастасия Кузьмина: «Если все будет хорошо, добегаю до конца сезона. Если нет – придет время уходить»