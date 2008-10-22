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    🔥«Спартак» уволил Карреру

    Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Рауль Рианчо Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покидает свой пост. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

    «Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.

    Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

    Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

    ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», – говорится в заявлении клуба.

    54-летний итальянец возглавил «Спартак» летом 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева, в штаб которого он был приглашен помощником. В сезоне-2016/17 красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, а летом 2017 года впервые в истории завоевали Суперкубок России.

    В сезоне-2017/18 «Спартак» стал третьим в чемпионате России и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

    Свой ближайший матч «Спартак» проведет в Шотландии с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

    Ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды претендуют Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Леонарду Жардим, Брендан Роджерс и неназванный немецкий тренер.

    Человек, который теперь тренирует «Спартак»

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