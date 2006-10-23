Дочь Карреры – Глушакову на слова благодарности отцу: «Ты серьезно?»

Франческа, дочь экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировала слова благодарности от полузащитника Дениса Глушакова.
«Ты серьезно?» – написала Франческа в своих сториз, а также в комментариях под постом Глушакова в инстаграме.
Глушаков сегодня написал: «Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!»
Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.
Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.
Ранее слова благодарности итальянскому специалисту в инстаграме выразили Жано Ананидзе, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Луис Адриано, Роман Зобнин и Александр Самедов.
Фото: инстаграм Франчески Карреры
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов