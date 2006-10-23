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    Дочь Карреры – Глушакову на слова благодарности отцу: «Ты серьезно?»

    Теги Спартак премьер-лига Россия фото Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Франческа, дочь экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировала слова благодарности от полузащитника Дениса Глушакова. 

    «Ты серьезно?» – написала Франческа в своих сториз, а также в комментариях под постом Глушакова в инстаграме. 

    Глушаков сегодня написал: «Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!»

    Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

    Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.

    Ранее слова благодарности итальянскому специалисту в инстаграме выразили Жано Ананидзе, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Луис Адриано, Роман Зобнин и Александр Самедов. 

    Фото: инстаграм Франчески Карреры

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