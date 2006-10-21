«Барса» на первом месте, Месси сломал руку, «Реал» опять проиграл, Сарри непобедим, второй титул Касаткиной и другие новости утра

1. «Барселона» разгромила «Севилью» и ворвалась на 1-е место в примере. «Реал» снова проиграл, на этот раз «Леванте» (1:2). У мадридцев 5 матчей без побед и три поражения подряд. Правда, Лопетеги пока не собираются увольнять. Все результаты игрового дня – здесь.

2. Лидер «Барселоны» Лионель Месси сломал руку в матче с «Севильей». Он пропустит примерно три недели и не сыграет в класико.

3. «Челси» спас матч с «Манчестер Юнайтед» (2:2) на 96-й минуте. Маурицио Сарри стал первым тренером в истории клуба, не проигравшим в 9 стартовых матчах АПЛ. «Манчестер Сити» отгрузил 5 штук «Бернли», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм», а «Ливерпуль» победил «Хаддерсфилд» и повторил свой лучший старт в АПЛ.

4. В российской премьер-лиге прошли три невероятных матча, в которых случилось два гола: «Урал» и «Крылья» обменялись точными ударами, «Оренбург» не смог забить «Енисею», а «Уфа» – «Рубину».

5. «Спартак» обыграл «Слован», «Витязь» уступил рижскому «Динамо» и другие результаты игрового дня КХЛ. Защитник рижан Майоне с 24 очками возглавил список бомбардиров.

6. Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Москве. В финале она была сильнее Онс Жабер. Это второй титул Касаткиной в карьере.

7. Единственный русский гол дня в НХЛ забил Иван Барбашев из «Сент-Луиса», который установил окончательный счет в матче с «Торонто» (4:1). Все результаты дня.

8. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на первом этапе Гран-при Skate America, Алиса Ефимова и Александр Коровин – 2-е.

У мужчин Сергей Воронов занял итоговое 3-е место, в произвольной программе оставшись 4-м.

9. В НБА «Торонто» одержал победу над «Вашингтоном» (117:113). Все результаты дня.

10. «Ювентус» поделил очки с «Дженоа». Это первая ничья в сезоне, до этого туринцы выиграли все 10 матчей (8 в чемпионате и 2 в Лиге чемпионов). Криштиану стал первым футболистом, забившим 400 голов в топ-5 европейских лиг. В других матчах «Рома» дома сенсационно уступила СПАЛ, а «Наполи» на выезде разгромил «Удинезе».

11. Дортмундская «Боруссия» уничтожила «Штутгарт» (4:0) и по-прежнему возглавляет таблицу бундеслиги. «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:1).

12. Как дела у «Витесса» Леонида Слуцкого? Парни уступили «Эксельсиору» в гостях – 0:2.

13. А если вы думаете, что у Слуцкого все плохо, то вот новости из Франции: «Монако» Александра Головина проиграл 5-й матч подряд, команда не может победить с 11 августа. В первой игре под руководством Анри не пошло.

Цитаты дня.

«Кокорин надломлен психологически. Он миролюбивый. Его черт попутал». Скучали по Дарье Шишкановой?

«Бой Хабиба и Флойда? Это неуважение к боксерам». Василий Ломаченко недоволен.

«Те, кто присуждают «Золотые мячи», просто не смотрят Ла Лигу». Гари Линекер хвалит Месси.