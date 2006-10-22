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    Ветеран «Спартака» Гаврилов: «Я пошутил. Кто я такой, чтобы советовать Федуну уволить Карреру?»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия отставки Юрий Гаврилов Массимо Каррера Чемпионат.com Футбол

    Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов  назвал шуткой слова о том, что ветераны посоветовали президенту клуба Леониду Федуну уволить главного тренера Массимо Карреру.

    «Я пошутил! Мне звонят сегодня по 150 человек, уже надоели все.

    Кто я такой, чтобы Федуну советовать, что надо увольнять Карреру? Это была шутка.

    А отставка Карреры логична. Нет результата, в команде конфликты. Истории с Глушаковым и так далее. Три игры кряду дома команда проиграла.

    Я никуда не ходил с советом ветеранов к Федуну. Я посмеялся», – сказал Гаврилов.

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