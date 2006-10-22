Ветеран «Спартака» Гаврилов: «Я пошутил. Кто я такой, чтобы советовать Федуну уволить Карреру?»

Двукратный чемпион СССР в составе Юрий Гаврилов назвал шуткой слова о том, что ветераны посоветовали президенту клуба Леониду Федуну уволить главного тренера .

«Я пошутил! Мне звонят сегодня по 150 человек, уже надоели все.

Кто я такой, чтобы Федуну советовать, что надо увольнять Карреру? Это была шутка.

А отставка Карреры логична. Нет результата, в команде конфликты. Истории с Глушаковым и так далее. Три игры кряду дома команда проиграла.

Я никуда не ходил с советом ветеранов к Федуну. Я посмеялся», – сказал Гаврилов.

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