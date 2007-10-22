Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на слова благодарности в инстаграмме защитника Андрея Ещенко.
«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло.
Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» – написал в ответ Каррера.
Ранее Ещенко и хавбек Денис Глушаков были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.
Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.
Каррера ответил Самедову: «Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой»
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов