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    Каррера – Ещенко: «Мне жаль, что так вышло в конце. Ты боец и должен меня понять»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия фото Массимо Каррера Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на слова благодарности в инстаграмме защитника Андрея Ещенко

    «Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло.

    Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» – написал в ответ Каррера. 

    Ранее Ещенко и хавбек Денис Глушаков были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

    Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.

    Каррера ответил Самедову: «Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой»

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