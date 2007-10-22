Бывший главный тренер Массимо Каррера ответил на слова благодарности в инстаграмме защитника .

«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло.

Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» – написал в ответ Каррера.

Ранее Ещенко и хавбек Денис Глушаков были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.

Каррера ответил Самедову: «Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой»

Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

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