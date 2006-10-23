В Госдуму внесен проект об ограничении оборота долларов в сфере спорта

В Государственную думу внесен проект закона об ограничении оборота долларов США в сфере физической культуры и спорта, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на базу данных ГД РФ.

С такой инициативой вечером 22 октября выступил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Проект закона устанавливает ежемесячную отчетность спортивных организаций по операциям с валютой, а также уточняет механизм покупки и продажи долларов США субъектами физической культуры и спорта.

Для покупки валюты организация должна будет предоставить заявление на ее приобретение по форме, установленной Центробанком, и договор, стоимость которого выражена в долларах. Перечень дополнительных документов устанавливается ЦБ.

Также законопроектом предполагается осуществление валютных операций без использования долларов США с «иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения», к которым относятся страны Европы, Северной Африки, СНГ, Иран, Китай, КНДР и Монголия.