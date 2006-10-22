Рианчо провел первую тренировку в роли и.о. тренера «Спартака»

Футболисты «Спартака» провели первую тренировку после отставки Массимо Карреры.
Занятием руководил Рауль Рианчо, назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера.
«Рианчо признался, что назначение стало для него неожиданностью, и попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график», – говорится в заявлении «Спартака».
58-летний испанец вошел в тренерский штаб «Спартака» в июне, покинув сборную Украины.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может быть назначен Станислав Черчесов после игр сборной в ноябре.
Фото: официальный сайт «Спартака»
Человек, который теперь тренирует «Спартак»
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов