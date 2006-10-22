Рианчо провел первую тренировку в роли и.о. тренера «Спартака»

Футболисты провели первую тренировку после отставки Массимо Карреры.

Занятием руководил , назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера.

«Рианчо признался, что назначение стало для него неожиданностью, и попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график», – говорится в заявлении «Спартака».

58-летний испанец вошел в тренерский штаб «Спартака» в июне, покинув сборную Украины.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером может быть назначен Станислав Черчесов после игр сборной в ноябре.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Человек, который теперь тренирует «Спартак»

Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

Массимо Каррера, каким он останется в истории «Спартака»