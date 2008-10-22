Мутко о Черчесове: «Спартак» не обращался в РФС. Гудбай!»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о заинтересованности в главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов.

Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать.

В РФС по тренеру «Спартак» не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока.

Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со «Спартаком», и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!» – сказал функционер.

Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов