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    Мутко о Черчесове: «Спартак» не обращался в РФС. Гудбай!»

    Теги Спартак Виталий Мутко Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы РФС Спорт-Экспресс Футбол

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о заинтересованности «Спартака» в главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

    «Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов.

    Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать.

    В РФС по тренеру «Спартак» не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока.

    Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со «Спартаком», и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!» – сказал функционер.

    Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

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    10816 голосов 4
    • Рауль Рианчо
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    • Станислав Черчесов
      15%
    • Андрей Тихонов
      19%
    • Леонарду Жардим
      30%
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