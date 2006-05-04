«Атлетико» и «Марсель» в финале Лиги Европы, Иньесте предлагают 117 млн евро в Китае и другие новости

1. «Атлетико» и «Марсель» сыграют в финале Лиги Европы. «Арсенал» уступил мадридцам в 250-м матче Венгера в еврокубках, а «Ред Булл» был близок к камбэку в игре с французами, но ошибка российского арбитра Сергея Карасева стала для них роковой.

2. ЧМ-2018. Сборная России внесла 17 игроков в предварительную заявку на турнир. Ждут ребят из НХЛ.

3. В плей-офф НХЛ «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Вашингтоном» (2-2, 3:1 в четвертом матче), Малкин забил победный гол в прыжке. Его разглядели только после видеопросмотра.

4. Лимит в РФПЛ поменяется в сезоне-2020/21, будет лимит только на заявку. Хорошо, что не с сезона-2030/31.

5. «Матч ТВ» не покажет игру «Локомотив» – «Зенит» на общедоступном канале. В этом матче может определиться чемпион России.

6. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры. «Рубин» навечно закрепил 61-й номер за 38-летним турком.

7. Хоккей. «Колорадо» подписал экс-голкипера «Трактора» Францоуза. Жамнов сменил Витолиньша в штабе сборной России. Линден Вей перешел в ЦСКА, который еще приобрел права на Слепышева. Индрашис отправился в московское «Динамо». Тренер сборной Германии Штурм может возглавить «Авангард».

8. В плей-офф НБА Леброн разозлился на «Торонто» и набрал 43 очка, обеспечив «Кливленду» победу во втором матче серии. А еще по ходу игры он подстриг ногти.

9. Китайский «Чунцин Лифань» предлагает Иньесте 81 миллион евро за 3 года и готов купить его вина еще на 36 миллионов. Вот это пенсия!

10. Российских журналистов, которые посещали Крым, могут не пустить на финал Лиги чемпионов в Киеве. Есть нюансы и для болельщиков.

11. Призеры Олимпиад (РФ, СССР, СНГ), достигшие пенсионного возраста, будут получать стипендию 18-24 тысячи рублей в месяц. Приказ Путина.

12. «Бешикташ» бойкотировал полуфинал Кубка Турции с «Фенербахче». Встречу должны были доиграть с 57-й минуты (0:0) после переноса из-за беспорядков на трибунах.

13. МОК подаст апелляции на решения CAS по 28 оправданным российским спортсменам в Федеральный суд Швейцарии.

14. Министра спорта Краснодара Чернову отправили под домашний арест за незаконную передачу госсубсидий «Кубани».

15. Цифры дня. На подготовку транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 потрачено 228 миллиардов рублей. А на матчи турнира продано 89% билетов.

Цитаты дня:

Путин о ЧМ-2018: «Не надо показухи и штурмовщины. Благоустройство – повседневная работа властей»

Илья Геркус: «Нас атакуют и на поле, и за его пределами. Мы будем сражаться и дойдем до конца»

Томас Бах: «Украина сняла запрет на выступления в России после переговоров с МОК»

Илья Авербух: «Медведева растет в новой для себя профессии»