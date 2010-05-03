Илья Авербух: «Медведева растет в новой для себя профессии»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением насчет работы двукратной чемпионки мира в качестве ведущей телевизионного шоу на Первом канале.

«Для меня она осталась собой, той Женей, которую я знал и раньше.

Профессия ведущего – это профессия особая. Это только со стороны кажется, что все просто – взял микрофон и начал говорить. Но на деле все намного сложнее.

Конечно, изначально Женя в проекте только потому, что она великая фигуристка. Не все получилось сразу. Было много критики. И в этот момент Женя повела себя как настоящая чемпионка. Она могла сказать: «Все – это не мое». И уйти. Но решила работать над собой.

Легко заметить, как от эпизода к эпизоду Женя растет в этой новой для нее профессии. Она меняется, она учится задавать вопросы. В этом ее характер, в этом ее сила. Она выстояла. Так и побеждают чемпионы», – сказал Авербух.