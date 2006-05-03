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    Сергей Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде отменяется, будет лимит на заявку»

    Теги ЦСКА Сергей Прядкин Евгений Гинер премьер-лига Россия РФПЛ лимит на легионеров Футбол

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос о лимите на легионеров.

    – Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?

    – На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде [«6+5»] отменяется, будет лимит на заявку.

    Евгений Леннорович это подразумевал, – сказал функционер.

    В нынешнем виде лимит на легионеров ограничивает число иностранцев, которые могут одновременно находиться на поле в составе одной команды, а не количество легионеров в заявке клуба на сезон.

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