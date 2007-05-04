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    Карасев ошибочно назначил угловой, после которого «Марсель» забил решающий мяч в матче с «Зальцбургом»

    Теги Марсель Лига Европы судьи фото Ред Булл Зальцбург Роланду Сергей Карасев Лукас Окампос Андре-Франк Замбо-Ангисса Футбол

    «Марсель» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в 1/2 финала Лиги Европы (1:2, 3:2 – по сумме двух матчей).

    Решающий мяч в ворота австрийской команды в дополнительное время после подачи с углового забил защитник марсельцев Роланду.

    Угловой, который и привел к голу, в пользу «Марселя» был назначен ошибочно – после удара Андре-Франка Замбо-Ангисса мяч попал в другого игрока французского клуба Лукаса Окампоса и ушел за лицевую.

    Российский арбитр Сергей Карасев, обслуживавший матч, вместо удара от ворот назначил угловой.

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