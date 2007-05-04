Карасев ошибочно назначил угловой, после которого «Марсель» забил решающий мяч в матче с «Зальцбургом»

«Марсель» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в 1/2 финала (1:2, 3:2 – по сумме двух матчей).

Решающий мяч в ворота австрийской команды в дополнительное время после подачи с углового забил защитник марсельцев .

Угловой, который и привел к голу, в пользу «Марселя» был назначен ошибочно – после удара -Ангисса мяч попал в другого игрока французского клуба Лукаса Окампоса и ушел за лицевую.

Российский арбитр , обслуживавший матч, вместо удара от ворот назначил угловой.